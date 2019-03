Colpi di pistola alla Barca: lite degenera e lui spara a salve

Si è temuto il peggio per qualche minuto questo pomeriggio alla Barca, quando in piazza Giovanni XXIII sono stati in diversi a udire dei colpi di pistola. Numerose le chiamate al 113 per quella che sembrava una sparatoria, ma che ben presto ha assunto i contorni di una lite, al culmine della quale uno dei contendenti ha estratto una pistola a salve per sparare alcuni colpi in aria.

Non si conoscono i motivi del litigio, ma i due -sembra un cittadino italiano e un cittadino sudamericano- si conoscevano. Sarebbe stato lo straniero a sparare alcuni colpi in aria con le salve, per poi fuggire subito dopo a bordo di un'auto. Dopo diversi minuti la situazione è andata calmandosi. Sul posto Polizia e ambulanza. Non risultano feriti.