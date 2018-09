Giardina saluta Bologna: da lunedì un nuovo comandante dei Carabinieri

Il comandante dei Carabinieri Valerio Giardina passa il testimone: "A Bologna lascio un pezzo di cuore, e spero che chi mi sostituirà consoliderà il lavoro iniziato dai miei predecessori e portato avanti da me". Incontrando la stampa alla vigilia dell'avvicendamento con il colonnello Pierluigi Solazzo, proveniente dal Comando generale e già comandante dei Carabinieri di Imola, il comandante provinciale uscente dei Carabinieri di Bologna, Valerio Giardina, non nasconde un pizzico di rammarico per il fatto di andarsene dal capoluogo emiliano.

Nel suo ultimo incontro con i cronisti nella sede del Comando provinciale, Giardina tiene a ringraziare "tutte le istituzioni che hanno collaborato con noi sul fronte della sicurezza", riservando un'attenzione particolare "alla Prefettura e alla Procura, per la loro vicinanza, la sensibilita' e, a volte, la pazienza che hanno dimostrato verso le nostre attivita'". Ora, pur affermando che "il giudizio sul nostro operato spetta ad altri", il comandante uscente manda a dire a chi lo sostituira' di "trattare questa citta' con la cura che va riservata alle cose preziose".

Infine, Giardina fa sapere che si trasferirà a Roma per "un corso di alta formazione di nove mesi al Centro alti studi difesa sui temi del terrorismo internazionale e della situazione geopolitica, in particolare dell'area del Mediterraneo, a cui parteciperanno dirigenti di altre Forze armate, del ministero degli Esteri, della Camera, delle Agenzie di sicurezza e di aziende private che operano nel campo della sicurezza".

(Dire)