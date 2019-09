Comandante vigili rimosso, Comune dovrà risarcirlo per 100mila euro

100mila euro, per i 13 mesi di stipendio non goduto. A tanto ammonta il risarcimento ai danni del Comune di Bologna per l'ex comandante della Polizia locale Carlo Di Palma, 59 anni, disarcionato alla fine di un improvviso concorso interno dalla guida di capo dei fischietti bolognesi, nell'autunno 2016. Di Palma venne nominato comandante nel 2009, poi la riconferma nel 2014, infine la brusca interruzione due anni dopo. La notizia della sentenza è stata resa nota dall'agenzia Ansa.

La sezione lavoro corte di Appello ha dato in parte ragione a Di Palma, ribaltando il vrdetto di primo grado. A lui Palazzo D'Accursio ora dovrebbe corrispondere gli emolumenti contestati, dacché il ricorrente ha sollevato la quesitone di come l'incarico avrebbe dovuto continuare almeno per un altro anno, questione accolta dai giudici.