Coronavirus, come usare le mascherine: il tutorial del Ministero | VIDEO

Quando indossare le mascherine, che in Emilia-Romagna e in altre regioni sono obbligatorie, e come farlo in sicurezza. Il Ministero della Salute spiega con questo video il corretto uso delle mascherine. "Per tornare a sorridere tutti insieme, ricorda, il loro uso va accompagnato dal rispetto delle regole di distanziamento sociale e igiene delle mani".