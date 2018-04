Esami universitari, come superarli al meglio: i consigli dei tutor

Un esame importante, uno scoglio da superare, tanta pressione e spesso troppo poco tempo a disposizione: una situazione in cui tutti gli universitari prima o poi si sono trovati. Nottate alla scrivania, con tazze e tazze di caffè, appunti e gesti scaramantici di ogni genere. Ma superare brillantemente un esame, anche i più difficili è un'impresa impossibile.

"Ci sono esami che impegnano e spaventano - spiega Paola Isoni, che otto anni fa ha aperto insieme ad Andrea Orioli il centro didattico L’Isola Della Conoscenza a Bologna - come per esempio micro e macroeconomia alla facoltà di Scienze Politiche, matematica generale ed economia aziendale a Economia, Economia Politica a Giurisprudenza: delle vere bestie nere per gli studenti".

Quanti sono gli studenti che si rivolgono a un centro per superare un esame? "Noi complessivamente abbiamo circa 130 studenti di vari gradi, per 24 docenti che hanno ognuno la sua materia di competenza. Sia per i ragazzi delle superiori che per gli universitari il metodo che adottiamo sono le lezioni qui in sede, per la maggiore one-to-one. La cosa fondamentale è non illudere mai le persone che si rivolgono a noi: è importante analizzare realisticamente il lavoro da fare e i tempi entro cui portarlo a termine".

I consigli per superare al meglio un esame universitario:

1. Quando studiare. Studiare nel momento della giornata in cui ci si sente più ricettivi: è una condizione soggettiva. C'è chi è più produttivo di prima mattina, chi nel pomeriggio, molti amano invece la notte.

2. Organizzazione dello studio. All'Università, rispetto alle scuole di grado inferiore, ci si trova davanti a tantissimo materiale e organizzare lo studio è fondamentale per avere dei buoni risultati. E' bene schematizzare e programmare, dividere le pagine, gli argomenti e testare la propria preparazione passo dopo passo.

3. Studiare in gruppo: se e come. Studiare insieme ai compagni di corso rende tutto meno noioso ed è un attimo modo per confrontarsi e trovare motivazione, spesso serve a fare training. Attenzione però: se ci si accorge che i livelli sono differenti è bene fermarsi e allinearsi.

4. Il vuoto di memoria pre-esame. Quella sensazione di vuoto che precede una prova importante: come gestirla? E' normale che persone sensibili ed emotive abbiano questa 'amnesia' quando lo stress è all'apice: tranquilli, la memoria torna quando si rompe il ghiaccio.