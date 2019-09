Imola, cambio dei vertici alla Compagnia Carabinieri: Gallù lascia il posto al capitano Oxilia

Il Maggiore Claudio Gallù lascia la città dopo cinque anni di comando della Compagnia Carabinieri di Imola per assumere un nuovo incarico al 5° Reggimento Carabinieri Emilia Romagna, prestigioso reparto dell’organizzazione mobile dell’Arma dei Carabinieri.

“Lascio, dopo cinque bellissimi anni, il comando della prestigiosa Compagnia Carabinieri di Imola – dice lo stesso Gallù. Un periodo impegnativo che lascia una traccia indelebile nel mio cuore. Sono tanti i casi di polizia giudiziaria che la Compagnia Carabinieri di Imola ha affrontato in questi anni e per questo ringrazio vivamente i miei collaboratori dell’Arma di Imola, della Tenenza di Medicina e delle Stazioni Carabinieri dipendenti (Mordano, Sesto Imolese, Dozza, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio) che mi hanno accompagnato in questo cammino. Sempre costante ed elevato è stato l’impegno e la sensibilità messa in campo dall’Arma anche nel settore sociale e, soprattutto, per i casi di violenza di genere, un argomento delicato che è stato affrontato grazie alla formazione e specializzazione di ogni militare.

Da lunedì, la Compagnia Carabinieri di Imola sarà retta dal nuovo comandante, il Capitano Andrea Oxilia, veronese, classe 1980, proveniente da Trento, dove comandava, dal 2015, il Nucleo Investigativo Carabinieri. “Orgogliosissimo di assumere questo incarico prestigioso – dichiara Oxilia. Ho avuto modo in questi giorni di osservare la signorile città di Imola e tutto il territorio ricco di storia della Compagnia, affiancandomi al Maggiore Gallù che ringrazio e del quale cercherò sin da subito di seguire le capacità professionali e il tratto. Ho porto, al mio arrivo a Imola, il più deferente pensiero alla memoria della MOVM Capitano Pulicari esempio dei più alti valori morali e militari, cui cercherò quotidianamente di fare riferimento”.

All: Foto – Comando Provinciale Carabinieri Bologna.