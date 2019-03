Acquista gioielli da topi d'appartamento: il questore chiude il 'compro oro'

"Le indagini hanno permesso di accertare come l’esercente abbia acquistato monili preziosi di provenienza illecita" dai componenti della banda di cittadini albanesi specializzati in furti in appartamento, e arrestati dalla Polizia. Questa la motivazione della sospensione delle autorizzazioni relative all’esercizio commerciale compro oro “TRE ESSE s.r.l.”, in via San Felice nr. 98/E, disposta dal Questore di Bologna.

Senza iscriverli regolarmente nel registro degli affari giornalieri e senza chiedere loro i documenti, il gestore aveva acquistato appunto la refurtiva.

Il provvedimento, notificato nella mattinata odierna da personale della Polizia Amministrativa e Sociale, si è reso necessario a seguito delle indagini svolte dalla Squadra Mobile nell’ambito dell’esecuzione dei sei provvedimenti cautelari emessi nei confronti dei ladri.

Nel corso di ulteriori controlli effettuati dagli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, si è potuto verificare che la gestione del compro oro continuava a essere effettuata in maniera non regolare violando la normativa in materia fino a configurare un vero e proprio abuso della licenza da parte dei titolari.

"Considerata la gravità dei fatti, si è reso necessario adottare il provvedimento di sospensione della licenza per il commercio all’ingrosso di metalli preziosi, cosiddetto compro oro - si legge nella nota - nel pubblico esercizio che avrà una durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla data odierna".