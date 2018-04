Violenza di genere, Merola agli uomini: 'Prendete posizione per tutelare le differenze' | VIDEO

Anche quest'anno il Comune di Bologna destina i fondi dei versamenti ai temi di pari opportunità e di genere

Lo scorso anno sono stati racconti 83.220 euro che sono stati indirizzati ad associazioni per servizi, interventi, attività e progetti a favore di donne che hanno subito violenza, come l'apertura del centro per uomini maltrattanti, nonché per sostenere progetti contro la violenza omotransfobica.

Si tratta di una decisione del sindaco per dare ancora più forza al lavoro dell'assessorato alle Pari opportunità e differenze di genere, diritti Lgbtqi, lotta alla violenza e alla tratta sulle donne e sui minori.