Inquinamento, gli uffici comunali diventano 'plastic free'

L'amministrazione sta lavorando per fare in modo che i propri uffici siano "plastic free". Ad annunciarlo è l'assessore alla Sicurezza urbana integrata, Alberto Aitini, che sta seguendo l'operazione insieme alla collega di Giunta con delega all'Ambiente, Valentina Orioli. "Ci prendiamo l'impegno di arrivare nel più breve tempo possibile- afferma Aitini- a fare in modo che il Comune, nelle varie sue diramazioni, sia plastic free": questo "a partire dalla plastica monouso", come quella dei bicchieri e di altri contenitori presenti nei distributori automatici. "E' una questione di organizzazione" e l'obiettivo "non si puo' raggiungere dall'oggi al domani", premette l'assessore, ma la Giunta conta di riuscirci "entro qualche mese". In particolare, "partiremo sicuramente dagli uffici di Palazzo D'Accursio, di Liber Paradisus e dei Quartieri", spiega Aitini. (dire)