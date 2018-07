Via Larga: ruba al Conad, ma era ricercato

La Polizia ha denunciato e poi arrestato un cittadino marocchino di 22 anni. Alle 13 di ieri un addetto alla vigilanza del supermercato Conad di via Larga ha chiamato il 113, dopo aver sorpreso un giovane mentre infilava vari prodotti nello zaino, tentando di uscire senza passare dalle casse.

Sul posto si è portata una pattuglia del commissariato Bolognina-Pontevecchio che lo ha denunciato per furto, ma da controlli più approfonditi è emerso che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Bolzano aveva sospeso l'affidamento ai servizi sociali e aggravato la sua pena per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ora è rinchiuso alla Dozza.