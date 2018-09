Rapina al Conad via Larga: tira fuori coltello e minaccia di tagliarsi, arrestato

E' stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino marocchino 35enne, volto noto alle forze dell'ordine. Ieri poco dopo le 13 ha infilato 11 bottiglie di super-alcolici (per 111 uero) prese dagli scaffali del supermercato Conad di via Larga e si è recato alla cassa, pagando solo uno yoghurt, ma il vigilante aveva visto tutto e lo ha fermato.

Per cercare di sfuggire ai controlli, improvvisamente ha estratto un coltellino e ha minacciato di tagliarsi, ma l'addetto alla sicurezza aveva già allertato il 113.

Oltre ai numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, di droga e ricettazione, il 35enne aveva già "visitato" il supermercato qualche giorno fa, ed è stato riconosciuto.

Un episodio simile era accaduto il 25 settembre in un supermercato di via Giuriolo: sorpreso a rubare, quando ha capito che la volante era in arrivo ha ingoiato un coltellino svizzero.