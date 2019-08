Rischio maltempo: concerto 2 agosto si sposta al Manzoni

A causa del maltempo, il tradizionale concerto conclusivo del Concorso di composizione "2 agosto", si terrà al Teatro Auditorium Manzoni e non in piazza Maggiore. Alle 21.15. Lo segnala il Comune in una nota. "Le avverse previsioni metereologiche potrebbero impedirne lo svolgimento all'aperto".

Protagonisti dell'evento l'Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna che quest'anno per la prima volta ha organizzato il celebre concorso con la direzione artistica di di Alessandro Solbiati.



Nata nel 1994 per volontà dell’Associazione familiari delle vittime della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, con l’intento non solo di tenere viva la memoria delle vittime, ma anche di rispondere alla violenza con la creatività dell’arte e della musica, la manifestazione ha costituito anche un’importante occasione per i giovani compositori di tutto il mondo di farsi conoscere e ascoltare, facendo eseguire le proprie opere da solisti di fama e orchestre di grande livello.

Nella prima parte della serata l'Orchestra, diretta da Yoichi Sugiyama, interpreterà le tre composizioni vincitrici. La giuria, presieduta da Solbiati e composta da Sugiyama, Javier Torres Maldonado, Fulvio Macciardi e Clara Iannotta, ha scelto tra le 94 partiture arrivate le composizioni di due italiani e di un cinese. Il primo premio è stato assegnato al piacentino Luca Ricci, autore di "Transitori Permanenti", per cinque fiati spazializzati e orchestra amplificata, sopra 85 armonie ricavate a partire dai nomi e cognomi delle vittime della strage del 2 agosto. Carmelo Bongiovanni ha vinto il secondo premio con "Colors". Terzo premio al cinese Lin Sen con "Autumn". Dopo la cerimonia di premiazione, la seconda parte vedra' sul palco il Coro, preparato da Alberto Malazzi, che tornerà ad esibirsi per l'occasione con il suo nuovo direttore dopo dieci anni di assenza. Al concerto si potrà assistere gratuitamente, fino a esaurimento posti.