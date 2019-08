Gran concerto per Simone Messina: Monzuno non dimentica il vigile del fuoco eroe

Tutto pronto per il gran ‘Concerto per Simone’: l’evento in programma domani, 31 agosto, con il ricevimento alle 17 e un aperitivo accompagnato dalla Banda Bignardi di Monzuno. Sotto la direzione artistica di Massimo Zanotti, si esibirà il Quartetto Archimi, Silvia Smaniotto insieme a Simona Malandrino, e Gloria Turrini, regina del Soul assieme a Mecco Guidi. L’appuntamento è nella caserma dei Vigili del Fuoco di Selve di Monzuno, in ricordo dell’eroe Simone Messina, medaglia d’oro al valore civile.

Messina, giovanissimo, il 23 dicembre del 2006 fece parte della squadra dei Vigili del Fuoco di Monzuno che partì dopo la richiesta di aiuto a San Benedetto del Querceto, frazione di Monterenzio,per una fuga di gas. L’esplosione della palazzina però, provocò cinque morti: tra questi anche Messina, 34 anni, vigile del fuoco volontario di Monzuno.

In seguito all’incidente a lui e a Luigi Mezzini, caposquadra gravemente ferito, furono assegnate le medaglie al valore civile. Monzuno non ha dimenticato quel sacrificio, e ogni anno organizza un concerto per ricordarlo. Da allora infatti, amici, parenti, colleghi e le massime autorità locali partecipano al grande evento che riunisce la comunità. Un appuntamento organizzato con cura dalla famiglia del Vigile del Fuoco Messina, in collaborazione con il Comune, il Comitato soci Emilbanca di Monzuno e la Macelleria Zivieri.La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Sul palco quest’anno saliranno anche Ricky Quagliato alla batteria e Nicola Oliva alla chitarra. Ospite d’onore, oltre a Fio Zanotti, Franco Fasano, autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In prima fila i colleghi, insieme ai volontari della Croce Rossa, Carabinieri e i rappresentanti di enti e istituzioni locali.