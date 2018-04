Concerto Harry Styles, l'uscita dai cancelli è un'odissea: 'Fermi un'ora in coda'

Un concerto memorabile quello dell'ex One Direction Harry Styles, ma che resterà anche nella memoria -oltre che dei suoi fan- anche dei tassisti e delle famiglie che hanno accompagnato giovanissime e giovanissimi ad applaudire il loro Teen Idol.

Una volta finito il concerto, al momento del deflusso, si sono registrate code rilevanti in uscita, nonostante l'infrastruttura viaria nei pressi dell'area concerti fosse particolarmente generosa. Stesso discorso per quanto riguarda il nodo dell'Autostazione, con decine di taxi in coda agli ingressi del terminal, anche questo dovuto al flusso di fan che tornavano via torpedone nelle altre città.