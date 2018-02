Metallica all'UnipolArena: controlli della Finanza, nei guai commercianti e un bagarino

Biglietti falsi, droga e diversa merce contraffatta. E' il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con le altre forze di Polizia, nelle pertinenze dell'UnipolArena, durante il doppio concerto dei Metallica del 12 e 14 febbraio scorsi.

I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, con la collaborazione della Siae, hanno individuato e sanzionato un “bagarino” e sequestrati diciotto biglietti “falsi” che avrebbero illecitamente “fruttato” oltre 1.700 euro.

Guardando al fronte della merce contraffatta, una decina sono stati i soggetti denunciati per reati inerenti la “contraffazione”: sono stati sequestrati oltre 400 prodotti, in gran parte magliette con la riproduzione del famoso logo della rock band, per un valore commerciale di circa 10mila euro. Individuati, inoltre, 7 commercianti abusivi a cui sono state sequestrate diverse centinaia di bibite in bottiglia di vetro in violazione ad una recente ordinanza del Sindaco di Casalecchio di Reno.

Infine, nel corso del servizio volto alla prevenzione/repressione dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, grazie al fiuto delle unità cinofile del I Gruppo di Bologna, sono stati segnalati alla Prefettura 8 soggetti trovati in possesso di quantitativi di hashish e marijuana per “uso personale.