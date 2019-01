Ozzy Osbourne a Bologna, salta il concerto a Unipol Arena: show rinviato

Ozzy Osbourne è stato costretto a posticipare l'intero cartellone europeo e inglese del tour, su ordine dei medici.

L'unica data italiana, il concerto previsto per il 1° marzo all’Unipol Arena di Bologna è stato sospeso e la società Live Nation ne annuncia la riprogrammazione a data da destinarsi.

Dopo esser stato costretto a posticipare le prime 4 date a causa di una grave influenza, a Osbourne è stata diagnosticata una grave infezione del tratto respiratorio superiore. Su consiglio dei medici che ritengono possa evolvere in polmonite e data la fisicità delle esibizioni e il lungo programma di viaggio in tutt’Europa in inverno, l’artista è stato costretto a posticipare il tour europeo e inglese.

Ozzy Osbourne ha commentato: “sono completamente devastato per aver dovuto posticipare la tappa europea del mio tour. Sembra che da ottobre tutto quello che tocco si sia trasformato in merda. Prima l'infezione da stafilococco sul pollice e ora l'influenza e la bronchite. Voglio scusarmi con tutti i miei fan che sono stati così fedeli nel corso degli anni, con la mia band, la mia crew e i Judas Priest. Tuttavia, prometto che il tour con i Judas Priest riprenderà. Stiamo lavorando in questo momento per riprogrammare le date a settembre. Di nuovo, mi scuso con tutti. Che Dio vi benedica. Vi voglio bene, Ozzy".