Concerto Biagio Antonacci e Laura Pausini al Dall'Ara: le modifiche alla circolazione

Si prevede grande affluen na di pubblico per il concerto di Biagio Antonacci e Laura Pausini in programma allo Stadio Dall'Ara il 12 luglio. Con un'ordinanza, il Comune di Bologna ha reso note le seguenti modifiche alla circolazione:

- dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze del 12 luglio 2019

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, da via De Coubertin a via dello Sport, eccetto veicoli operativi Hera e mezzi di soccorso e forze dell'Ordine

VIA DE COUBERTIN DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, da via Andrea Costa a via Curiel, eccetto veicoli operativi Hera e mezzi di soccorso e forze dell'Ordine

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, da via dello Sport a via della Barca, eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, da Rotonda Bernardini eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine a via de Coubertin

VIA DELLA CERTOSA DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine

VIA DELLE TOFANE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, da via della Certosa eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine a via Sacco e Vanzetti

VIA XXI APRILE 1945 DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, dal civ. 9 a via De Coubertin

DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, eccetto residenti, mezzi di soccorso e forze dell'Ordine

VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA'

VIA BRIGATE PARTIGIANE

VIA DI VILLA PARDO

VIA GHISELLI

VIA CARRETTIERI

VIA DAL LINO

VIA DE COUBERTIN DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA in direzione Andrea Costa all'intersezione con via Curiel

VIA CURIEL DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, in direzione De Coubertin, all'intersezione con via De Coubertin

VIA ANDREA COSTA DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, in direzione centro, all'intersezione con via della Barca

VIA ANDREA COSTA CAPOLINEA bus navetta e POSTEGGIO, lato sud (ex ICO) , TAXI per n.3 autovetture da via De Coubertin a via I. andiera

VIA IRMA BANDIERA POSTEGGIO TAXI, da Rotonda Bernardini, al civ. 1 (ambo i lati)

- dalle ore 9.00 fino a cessate esigenze del 12 luglio 2019

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, eccetto residenti, mezzi di soccorso, forze dell'Ordine

e veicoli operativi a servizio degli organizzatori dell'evento

- dalle ore 8.00 alle ore 24.00 del 12 luglio 2019

VIA PORRETTANA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA, dal civico 13 a via Menabue eccetto automarket autorizzato

VIA DE COUBERTIN DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA ambo da i lati ia Curiel a via Saragozza eccetto veicoli a servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria

VIA MENABUE DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA da via De Coubertin

CAPOLINEA bus navetta Stadio e POSTEGGIO a via I.Bandiera TAXI per n.3 autovetture (su tutta la sede stradale)

VIA IRMA BANDIERA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA, da Rotonda Bernardini a via Busacchi lato civici pari, eccetto TAXI e N.C.C.

VIA ANDREA COSTA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA, da via Dello Sport a entrambi i lati della carreggiata

via De Coubertin

VIA DELLA CERTOSA DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA, (ambo i lati) (eccetto automarket autorizzati), da via Andrea Costa all'arco di portico n. 132

VIA PIETRO DE COUBERTIN DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA

da via Andrea Costa a via Curiel PER TUTTI I VEICOLI COMPRESI MOTOCICLI E CICLOMOTORI

(su tutta la sede stradale)

VIA CURIEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, (ambo i lati) da via Bandiera a via De Coubertin eccetto veicoli a servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria

PIAZZA DELLA PACE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, dl civ. 9 a via De Coubertin eccetto veicoli a servizio di persone con ridotta o impedita capacità motoria

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, da via Porrettana al civico 17 eccetto veicoli autorizzati

- dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 12 luglio 2019

PIAZZA DELLA PACE area riservata alla sosta dei ciclomotori e motocicli.

- Da sei ore e 30 minuti prima dell'inizio del concerto fino a 30 minuti dopo il termine dello stesso

VIALE M. K. GANDHI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE, dall'intersezione con Rotonda L. Romagnoli all'intersezione con Largo Vittime Lager Nazisti, carreggiata sud direzione centro, lato destro e in fregio allo spartitraffico centrale

ROTONDA ROMAGNOLI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE, margine destro

VIALE M. K. GANDHI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE, dall'intersezione con Via Marzabotto all'intersezione

con Rotonda L. Romagnoli, carreggiata nord direzione, periferia in fregio allo spartitraffico centrale

VIALE M.K. GANDHI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE, dall'intersezione con via Del Timavo all'intersezione con via Marzabotto, (carreggiata nord direzione periferia - su entrambi i lati della carreggiata)

VIA PIETRO NENNI SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE, dall'intersezione con Rotonda Romagnoli alla intersezione con via Della Barca (lato nord direzione Casalecchio Di Reno)

VIA GIUSEPPE SARAGAT SOSTA CONSENTITA GRATUITA LONGITUDINALE, dall'intersezione con via Della Barca

all'intersezione con Rotonda Romagnoli (lato sud direzione via Emilia Ponente)

- dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 12 luglio 2019

VIA DELLO SPORT DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA da via Andrea Costa eccetto veicoli autorizzati dall'organizzazione al civ. 4

PIAZZA DELLA PACE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA eccetto residenti (vetrofania zona "E")

VIA BUSACCHI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA da P.zza Pace a eccetto residenti (vetrofania zona "E")

Via I.Bandiera

DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE COATTA ai veicoli degli operatori commerciali non autorizzati dalle ore 7.00 alle ore 24.00 dei giorni del 12 luglio 201Nell'area delimitata dalle vie Sabotino - Tolmino - Ghandi - Saragat - Barca - A.Costa - Porrettana - Saragozza - Viale Pepoli - Viale Vicini.

E' consentita la sosta ai veicoli degli operatori commerciali regolarmente autorizzati, nelle aree indicate dal Settore Attività Produttive.

- dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze del 12 luglio 2019

E' autorizzato l'accesso in via Andrea Costa ai veicoli che accedono al parcheggio denominato "Antistadio". I veicoli dovranno accedere ed uscire dal parcheggio utilizzando l'intersezione con via Della Barca