Coronavirus, salta anche il concerto dei Pearl Jam: rimandato al 2021

Niente concerto-evento dei Pearl Jam a Imola il 5 luglio prossimo, se ne riparlerà nel 2021. Anche la band di Seattle si arrende al coronavirus e rimanda non solo la data italiana, ma l'intero tour europeo di un anno. Anche se sempre nei mesi di giugno e luglio.

Lo annuncia Live Nation assicurando che la nuova data italiana sarà comunque a luglio e che i biglietti precedentemente acquistati per il concerto italiano all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola previsto per il 5 luglio 2020 restano validi per la nuova data.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il team sta lavorando con i propri partner per riprogrammare le date e pubblicare il nuovo calendario il prima possibile", spiega ancora Live Nation, aggiungendo che "in questo momento non è possibile fare richiesta per eventuali rimborsi, tuttavia si procedeà a valutare ogni policy specifica sui biglietti in ciascun Paese". (Dire)