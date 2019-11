Piano traffico, concessionarie contro: "Demonizza l'automobile"

Il Pums - Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile appena approvato dalla Città metropolitana non trova l'appoggio delle concessionarie auto bolognesi che ritengono sbagliato "demonizzare" l'automobile.

Il piano, secondo la federazione delle concessionarie di Ascom "ha posto tra le priorità una drastica riduzione degli spostamenti in automobile. Una scelta che come federazione concessionarie di Confcommercio Ascom Bologna non ci sentiamo di condividere, nonostante la nostra posizione favorevole nei confronti di politiche di mobilità sostenibile".

"Riteniamo, infatti- affermano i gestori delle rivendite di auto e moto- che queste debbano essere soprattutto mirate a favorire uno svecchiamento del parco auto maggiormente inquinanti, a vantaggio di quelle più ecologiche, oltre che verso nuove modalità di utilizzo, come può essere il noleggio. Riteniamo non si debba puntare il dito solo contro chi utilizza l'auto privata, che non si può pensare di sostituire interamente con le biciclette o con i mezzi pubblici".

Sul piano si legge: "Per poter raggiungere gli obiettivi del PUMS è indispensabile creare una sinergia virtuosa fra tutte le modalità̀ alternative all’uso del mezzo privato". (dire)