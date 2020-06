Concerto sul tetto del Sant'Orsola: gli Stadio incantano al crepuscolo

E' stato un concerto in stile Beatles quello andato in scena ieri sera, per un'ora e mezza, sul tetto del padiglione 23 del policlinico Sant'Orsola dagli Stadio, per sostenere la raccolta fondi della Fondazione Sant'Orsola da destinare al nosocomio bolognese e agli ospedali di Catania e Siracusa.

Oltre al palco sul tetto, allestito per ospitare la band, un maxi schermo che ha restituito le immagini a chi tra medici e infermieri dell'ospedale ha assistito alle partecipazioni di Paolo Fresu e Biagio Antonacci, in un'ora e mezza di performance.

"Un ringraziamento ai medici, agli infermieri e a tutti coloro che hanno combattuto e combattono nella lotta al coronavirus" esordisce Gaetano Curreri "Donate, fatevi sentire e partecipate anche voi al lavoro fatto negli ospedali".