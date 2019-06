Concorsi truccati all'università: indagati 40 professori, perquisizioni anche a Bologna

Si chiama 'Università bandita' l'indagine della Digos coordinata dalla Procura catanese su 27 concorsi. Sono 40 i professori indagati degli atenei di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona.

Sono invece stati sospesi iI rettore di Catania e altri nove docenti, indagati per associazione per delinquere, corruzione e turbativa d'asta.

La polizia di Stato sta eseguendo 41 perquisizioni nei confronti dei 40 professori indagati. Per l'accusa i concorsi per l'assegnazione di 17 posti di professore ordinario, quattro per professore associato e sei per ricercatore, sarebbero stati truccati.