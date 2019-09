Apre la stagione dei concorsi: oltre 20mila domande per 447 posti in Regione

Otre 20 mila domande presentate da circa 14 mila persone fisiche (ciascuna poteva avanzare richiesta per più di una selezione) per i primi concorsi della Regione Emilia-Romagna. Si tratta della prima tornata e riguarda i 447 posti per laureati (a cui si aggiungono 116 posti riservati solo ai dipendenti regionali laureati) per sei diversi profili professionali. Il 13 settembre sono scaduti i termini per le iscrizioni, ma è già programmata una seconda tornata a novembre con 3 concorsi per diplomati.

Il pirmo concorso riguarda chi è in possesso di diploma di laurea e si tratta di sei profili in materie amministrativo giuridiche; economico-finanziarie; gestione del territorio e del patrimonio pubblico; programmazione del territorio, dei trasporti e della tutela ambientale; agro-forestali; trasformazione digitale. Il 23 ottobre chi ha presentato la domanda saprà se è stata accettata, oltre a data e luogo della selezione che prevede una prova scritta e una orale.

A dicembre, sono previsti concorsi per assumere con Contratto di formazione e lavoro giovani laureati nel settore Agro-forestale e Fitosanitario.

I candidati

Hanno presentato domanda candidati dai 21 ai 63 anni, con il picco tra i 27 e i 29. Nel dettaglio, il 6% ha meno di 25 anni, il 50% si colloca tra i 26 e i 35, il 19% tra i 36 e i 45, il 15% ha tra i 46 e i 60 anni. La stragrande maggioranza dei candidati dichiara di essere domiciliata in Emilia-Romagna (12.385 persone), seguono la Campania (1.511), Sicilia (1.350), Puglia (1.097), Calabria (806). Tra l’altro, sono state avanzate 19 candidature da persone di Paesi europei e 2 extra Ue. Tra gli emiliano-romagnoli, la maggior parte delle domande arriva dalla provincia di Bologna con 7.621 persone, seguita da Modena (910), Ferrara (830), Forlì-Cesena (797), Ravenna (592), Parma (478), Rimini (444), Reggio Emilia (426) e Piacenza (287 persone). Siccome un candidato poteva presentare domande a più concorsi, su un totale di oltre 20 mila domande presentate sono circa 14 mila le persone candidate, alcune hanno presentato fino a otto domande.

Informazioni

Sono on line su Lavorare in Regione (http://www.regione.emilia-romagna.it/lavorare-in-regione), sito dal quale è possibile scaricare i testi dei bandi e accedere alla piattaforma informatica che consente di iscriversi ai concorsi.