Emergenza freddo: 22 appartamenti sfitti per i senzatetto

Confabitare – associazione proprietari immobiliari - si muove "in soccorso ai tanti senza tetto che stanno vivendo una situazione di forte disagio" vista l’ondata di freddo in città.

In una nota spiega che, dopo aver condotto un sondaggio tra i propri associati, è riuscita a reperire 22 appartamenti sfitti nel centro storico di Bologna, da potere utilizzare in questo periodo come dimora gratuita per i senza tetto che potranno alloggiare in ambienti arredati e riscaldati.

Il 3 gennaio, il Comune di Bologna aveva messo a disposizione 40 posti letto in più nelle strutture di accoglienza, avendo così a disposizione 300 posti in totale. Non solo, sono stati rafforzati i turni degli operatori per raggiungere chi dorme in strada.