“Congresso mondiale delle famiglie”: Bologna dice no con le bandiere arcobaleno

Oggi, venerdì 29 marzo, e domani, sabato 30 marzo, due vele con i colori dell’arcobaleno rimarranno esposte sul terrazzino della Sala Rossa di Palazzo d’Accursio che dà su Piazza Nettuno. L’iniziativa vuole essere una risposta ai contenuti del “Congresso mondiale delle famiglie” in corso a Verona.

"E' il simbolo che il Comune di Bologna ha scelto per dire no a ogni discriminazione, accogliendo l’invito della rete RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere) alla quale il Comune aderisce".

Nella giornata di domani l’assessora a pari opportunità e differenze di genere, diritti LGBT e contrasto alle discriminazioni, Susanna Zaccaria, rappresenterà il Comune di Bologna al corteo promosso a Verona dal movimento “Non una di meno”, cui parteciperanno numerose associazioni ed enti locali.

