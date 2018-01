Consegne in bici, Merola incontra i ciclofattorini: 'Stabilire regole certe'

Più tutele e un contratto ad hoc. Con queste richieste una delegazione dei fattorini in bici per i portali web del cibo a domicilio è stata ricevuta dal Sindaco Virginio Merola e dall’assessore all’Economia Matteo Lepore.

Durante l’incontro i lavoratori hanno più volte sottolineato che la loro condizione non è quella di lavoratori autonomi ma, “di fatto”, di lavoratori subordinati in un quadro altamente disomogeneo e frammentato di garanzie contrattuali e carente sul piano della sicurezza sul lavoro; da qui deriva una delle proposte rivolte all’Amministrazione Comunale, cioè farsi parte attiva per un confronto costruttivo con le aziende.

Per il Sindaco Merola quella dei ciclofattorini è una situazione che va affrontata partendo dalla condizione reale di questi lavoratori con l’obiettivo di “impedire lo sfruttamento, il non rispetto dei diritti e condividere il bisogno di regole”. Per questo il Comune di Bologna si farà promotore dell’apertura di un tavolo con le piattaforme digitali presenti in città: “Nei prossimi giorni ci incontreremo nuovamente per approntare alcune proposte e linee d’azione” ha spiegato l’assessore Lepore. Infine, tra le necessità evidenziate dal Sindaco Merola, c’è anche quella di trovare strumenti per sensibilizzare consumatori ed esercenti al fine di trovare un meccanismo di coinvolgimento dell’opinione pubblica.

Il Sindaco e assessore Lepore hanno incontrato anche i rappresentanti dell’azienda Sgnam, piattaforma bolognese di food delivery, che hanno anticipato all’Amministrazione Comunale di impegnarsi a assicurare contro gli infortuni i circa 110 “riders” che attualmente svolgono quotidianamente consegne sul territorio cittadino per conto dell’azienda e di essere nelle condizioni di proporre loro una contrattualizzazione nelle prossime settimane.