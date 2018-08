Consegnati i nuovi spogliatoi alla Polisportiva Ozzanese Calcio

Terminati i lavori sono stati inaugurati i nuovi spogliatoi nell’impianto sportivo di via dello Sport, a Ozzano : locali spaziosi, a norma con le tutte le leggi vigenti e a servizio della Polisportiva ozzanese calcio.

Lunghi gli interventi di ripristino sui locali presenti e ora totalmente restaurati , che hanno visto anche il rafforzamento delle fondamenta, l’inserimento di fibre di carbonio sulle strutture in elevazione e interventi sul sistema impiantistico di scarico ed elettrico: lavori che hanno visto un investimento complessivo a carico dell’amministrazione di 190mila euro .

"I locali sono stati consegnati alla Polisportiva Ozzanese Calcio per le attività sportive - ha spiegato il sindaco Luca Lelli, durante il taglio del nastro. Era da tempo che aspettavano l'esecuzione di questi lavori, e ora sono pronti e a disposizione degli atleti che si allenano al comunale di via dello Sport. Abbiamo voluto dare ai locali un tocco di "ozzanesità'" dipingendo l'esterno con i colori bianco e rosso , che sono quelli di Ozzano e che contraddistinguono anche il nostro gonfalone. Si è trattato di un investimento non di poco conto per l’amministrazione comunale. Ringraziamo la ditta esecutrice Tekna Immobiliare srl di Portici, e il progettista e direttore sei lavori Alessandro Cesanelli”.