Riders, sciopero delle consegne a sorpresa: corteo in centro

Sciopero a sorpresa e corteo spontaneo per i ciclofattorini afferenti al sindacato informale Riders Union. In una cinquantina, gli addetti alle consegne in bicicletta si sono radunati davanti all'incrocio tra Ugo Bassi e Rizzoli, impilando i box per le consegne e accendendo fumogeni. In un volantino che circola tra i manifestanti è citata una astensione dalle consegne dalle 18 alle 22. I manifestanti puntano il dito principalmente contro l'azienda Glovo, alla quale contestano un ulteriore peggioramento delle retribuzioni, con l'introduzione del cottimo totale senza salario orario minimo. Già in precedenza vi era stato un incontro tra l'azienda e il sindacato, conclusosi con un nulla di fatto, scatenando ulteriori proteste.