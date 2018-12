Consegne a domicilio Natale Capodanno, aziende alzano paga per riders

Paga aumentata per i fattorini delle consegne a domicilio sotto Natale e Capodanno. La novità arriva dal conglomerato di aziende Sgam/Mymenu che a Bologna ha sottoscritto la carta dei diritti per i fattorini in bicicletta, promossa dal Comune. A segnalòarlo è il sindacato Riders union, che in un post sui social parla di "una maggiorazione che, a seconda dei casi, può raggiungere ma anche superare il 50% della paga oraria base" applicata il 25, il 26 e il primo gennaio 2019.

I ragazzi delle consegne parlano di una "prima vittoria nel segno dell'applicazione dell'accordo territoriale" ma estendono l'invito a collaborare anche alle sigle che non hanno sottoscritto l'accordo: "Chiediamo pertanto a Glovo, Deliveroo e Just Eat di fare altrettanto", scrive il sindacato.