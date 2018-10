In consiglio comunale bagarre su Dl Salvini, Cocconcelli (Lega) sbotta: 'Diarrea verbale'

"Diarrea verbale e stitichezza concettuale". E' colorito il modo in cui la Lega di Bologna boccia l'odg approvato oggi dal Consiglio comunale, a maggioranza, per chiedere di sospendere il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza.

Una mossa "strumentale", dichiara in aula la consigliera Mirka Cocconcelli: la sinistra "manca di realismo", perché "confonde il politicamente corretto e il politicamente praticabile". Perché "non esiste un valore assoluto dell'accoglienza. Perfino il Papa- aggiunge Cocconcelli- dice di accogliere, ma finché è possibile".

L'idea di presentare un odg per sospendere gli effetti di un decreto legge che interviene d'urgenza "fa ridere", afferma Marco Lisei di Fi. "Non tocca a me difendere questo Governo", continua Lisei, "ma sono stanco di vedere che il Consiglio comunale viene utilizzato per fare propaganda".

L'odg "è pertinentissimo", replica il capogruppo Pd, Claudio Mazzanti: oltre alle conseguenze sociali, "se il decreto non sarà sospeso vorrà dire che la collettività bolognese dovrà tirare fuori quattro milioni di euro ed è bene che i cittadini lo sappiano". Di fronte a certe "porcherie" del Governo, per Mazzanti "fanno bene i Consigli comunali a prendere posizione".

Il capogruppo dem, poi, attacca il M5s: "Non hanno partecipato al voto e purtroppo non si è ripetuta l'esperienza di Torino. Almeno avessero avuto il coraggio di schierarsi a favore del provvedimento, ma invece non hanno neanche aperto bocca. Così come nello scorso Consiglio, per la solidarietà al sindaco di Riace, non erano proprio venuti in aula". Rispetto alle posizioni del Governo e in particolare della Lega, insomma, i grillini bolognesi "si accodano in modo abbastanza tartufesco e neanche prendono posizione", manda a dire Mazzanti. (Pam/Dire)