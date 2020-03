Coronavirus, il primo consiglio regionale online: "La modalità funziona, continuiamo a lavorare" | VIDEO

Un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus e un grazie agli operatori sociosanitari, medici, infermieri, volontari in prima linea nell’emergenza. Così la presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione-Emilia, Emma Petitti, ha aperto stamattina la prima seduta in modalità telematica con i consiglieri collegati da casa.

"Si tratta della prima volta in assoluto in Italia per un parlamento regionale – si legge in una nota –, in risposta all’emergenza coronavirus, l’istituzione si è attivata per garantire il pieno funzionamento dei suoi organi consentendo a ciascun consigliere di votare e intervenire da remoto. Emma Petitti ha presieduto l’aula virtuale da viale Aldo Moro affiancata da un ristretto team di dirigenti e funzionari, nel rispetto delle distanze regolamentari a garanzia della salute di tutti i presenti".

(Immagini Ufficio Stampa Assemblea Legislativa)