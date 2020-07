Contagi Covid nella logistica, Si Cobas: "27 casi in un altro magazzino di Bologna"

Potrebbero esserci nuovi casi di coronavirus nella logistica bolognese. E' quanto annuncia il sinadacato di base Si Cobas, tra i primi a dare notizia del focolaio alla Brt con un centinaio di positivi (ora sotto controllo), e ora alle prese con altri contagi in un altro hub della logistica bolognese, e precisamente alla Tnt-Fedex di via Cristoforo Colombo.

Conferme ufficiali ancora non sono arrivate, ma nella serata di eri il sindacato ha diffuso una nota dove dove "oggi (ieri, ndr) si sono registrati 27 casi positivi" tra il personale impiegato nello snodo della logistica in Corticella.

"A quattro mesi dallo scoppio della pandemia, che ha causato un disastro economico e sanitario, il virus non sembra arrestarsi e continua a colpire lavoratori e lavoratrici" chiosa il sindacato in una nota "Sono centinaia i magazzini e le fabbriche che utilizzano lavoratori somministrati e/o prelevati dai centri di accoglienza, spesso privi di ogni tutela sindacale e di ogni altro diritto, per contrapporli ai lavoratori a tempo indeterminato come forma di ricatto".

Per questo si ribadiscono le richieste, e cioè "che vengano aumentate sia il numero delle pause sia il tempo delle stesse" cosi come "il cambio delle mascherine più volte al giorno e sanificazioni venganopiù volte al giorno". Per verificare l'applicazione delle norme "chiediamo la formazione di commissioni di cui facciano parte Rsa, Rls e l'azienda". Infine "chiediamo inoltre che in tutto il comparto della logistica vengano effettuati i tamponi a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori".

Intanto il bollettino continua a registrare diversi contagi, anche se la conta dei decessi è sensibilmente diminuita. Coronavirus, il bollettino del 6 luglio: + 11 contagi a Bologna, nessun decesso In Emilia-Romagna

„ A ieri erano rstati registrati 38 nuovi positivi in più rispetto all'altro giorno, di cui 33 persone asintomatiche individuate nell’ambito del contact tracing e dell’attività di screening regionale.“