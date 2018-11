Contestazioni a Minniti, hackerato social della libreria Feltrinelli

Dopo la contestata presentazione del libro dell'ex ministro Minniti, la libreria Feltrinelli è entrata nel mirino di ignoti, che su un vecchio profilo Facebook del punto vendita di piazza Ravegnana hanno pubblicato un messaggio autodissacrante nei confronti della stessa catena di librerie. In una nota, presente sul profilo però non aggiornato dal 2014, un sedicente 'direttore' firma un comunicato dai toni ironici dove si trovano espressioni come "il Pd ci paga" e "se oggi Salvini può fermare i barconi è grazie a lui, grazie al PD. Grazie a noi".

Il riferimento è alla presentazione del libro 'Sicurezza e libertà' dell'ex ministro, che la libreria ha ospitato ieri. Durante l'incontro, all'esterno della libreria, una ventina di esponenti del collettivo Hobo hanno cercato di farsi strada con uno striscione per entrare e contestare l'evento, ritenuto dal collettivo una celebrazione -fortemente contestata- delle politiche di sicurezza portate avanti dal Minniti quando era a capo del Viminale. Feltrinelli ha precisato che la pagina Facebook in questione non è attibuibile al gruppo.