Contrabbando sigarette: condanna e multe milionarie per il "re delle bionde"

Condanna a 3 anni per il "re delle bionde" Gerardo Cuomo, accusato insieme al figlio Marco, che ha preso 2 anni e 9 mesi, e ad altre persone di contrabbando di sigarette. Condannate anche altre 7 persone a 3 anni e a 2 anni e nove mesi.

Cuomo Senior dovrà anche pagare multe per 30 milioni, mentre il figlio ed altre quattro persone la sanzione è di 26 milioni e 398 mila euro. Le cifre sono state calcolate in base alla quantità di tabacco contrabbandato. Il pm Stefano Orsi aveva contestato anche il reato di associazione a delinquere e condanne più alte. Per tutti i condannati è stata stabilita anche la misura della libertà vigilata per un anno.

Cuomo in Bulgaria si sarebbe messo a produrre anche un nuovo marchio di 'sigarette, ''Garret''. Padre e figlio sono stati ritenuti colpevoli di un solo episodio di contrabbando.

L'arresto nel 2012

Gerardo Cuomo, originario di Gragnano (Na), era stato arrestato nel 2012, dalla Guardia di Finanza perchè ritenuto a capo di un'organizzazione di trafficanti di tabacco. Finì ai domiciliari insieme al figlio, nel bolognese, dove risiedono, mentre nell'indagine entrarono 19 persone.

In tutto sono state sequestrate 17 tonnellate di sigarette. La merce veniva prodotta in Bulgaria e per arrivare in Italia - c'erano contatti con un pregiudicato napoletano come intermediario e con faccendieri maltesi - attraversava Svizzera, Belgio, Turchia, Cipro e Grecia.