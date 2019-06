Ubriachi al volante, raffica di denunce

In due giorni i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcoolica una decina di persone, tra cui sette cittadini italiani e tre stranieri. I tassi alcoolemici registrati, pre conducenti tutti tra i 20 e i 38 anni, sono risultati tra gli 0,8 e i 2,5 g/L, fino a cinque volte sopra il limite consentito. Ieri sera invece in via Libia i militari hanno inseguito una Panda che correva a forte velocità, veicolo poi andato a schiantarsi contro un albero in via Musolesi. Il conducente, un 40enne italiano, è uscito illeso dall'auto, ma ha rifiutato il test, finendo però ugualmente sanzionato.