Coronavirus, a Bologna e provincia più controlli per Pasqua: "Anche con elicotteri"

Da domani e fino a Pasquetta saranno ulteriormente aumentati, a Bologna e provincia, i controlli da parte delle Forze dell'ordine e della Polizia municipale. L'obiettivo, come spiega la Prefettura bolognese, è scongiurare le uscite di casa nel weekend di Pasqua. Non a caso, oggi nella riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica si è deciso che già da domani Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza svolgeranno controlli straordinari sulle strade che portano al mare e verso le seconde case in collina o in montagna, oltre che nelle stazioni ferroviarie.

I controlli, prosegue Palazzo Caprara, saranno effettuati anche dall'alto con gli elicotteri, per individuare e sanzionare eventuali assembramenti in parchi o aree verdi, mentre la Polizia locale sorveglierà le aree cittadine. L'auspicio della prefetta Patrizia Impresa à che "tutti restino in casa per superare in tempi rapidi l'emergenza coronavirus".