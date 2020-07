Controlli in Bolognina: trovati con droga e contanti

Pomeriggio di controlli in Bolognina da parte dei carabinieri. Il bilancio è di due persone arrestate e due denunciate, durante gli accertamenti nei pattugliamenti del rione da parte dei militari.

In manette sono finiti un 21enne cittadino marocchino e un 22enne cittadino algerino. I due sono stati trovati insieme all'inizio di via di Corticella. Da una perquisizione sono stati trovati addosso ai ragazzi in tutto circa una ventina di grammi di cocaina e quasi 1100 euro in contanti.

Per il primo -nonostante la giovane età- è risultato anche un ordine di carcerazione per fatti precedenti comunque inerenti gli stupefacenti, ragione per la quale il giovane è stato immediatamente condotto alla Dozza. Per il secondo si è proceduto con l'avvio in camera di sicurezza a San Lazzaro, in attesa dell'udienza di convalida.

In via Carracci angolo Bolognese due persone sono state denunciate dopo gli accertamenti: si tratta di un 54enne di origini foggiane e di una 40enne cittadina rumena, entrambi inottemperanti al foglio di via.