Controlli ai furgoni ad Argelato, raffica di multe

Sono state in tutto 33 le sanzioni comminate durante il controllo di una decina di veicli commerciali, ad Argelato, durante un posto di blocco della Polizia Locale Reno Galliera.

I controlli, effettuati per mezzo di una 'pesa' mobile portatile, ha permesso di effettuare in tempo reale gli accertamenti ai mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate. In alcuni casi accertati anche sovraccarichi importanti, come -scrive la Polizia locale in una nota- un "autocarro carico di sigarette che sforava il peso consentito di oltre una tonnellata o di quello trasportante cancelleria con due tonnellate in più del consentito". La misura del carico è importante perché il sovraccarico del mezzo può mettere in stress l'impianto frenante del veicolo, con conseguenti rischi di incidenti.