Coronavirus, decine di denunce: partite a briscola, calcetto, 'giretti' e scuse per spostarsi

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Bologna e sono tante le persone denunciate negli ultimi giorni dai Carabinieri che non hanno rispettato l’ordinanza ministeriale. A Bologna e provincia.

La maggior parte dei soggetti che dovranno rispondere di 'Inosservanza dei provvedimenti' è finita nei guai perché si era allontanata dal proprio comune di residenza per andare a prendere una 'boccata d’aria' altrove o fare un 'giretto' in macchina.

Tra gli automobilisti denunciati per essersi spostati senza motivo, uno, alla vista di un posto di controllo dei Carabinieri, ha tentato la fuga. L’automobilista è stato inseguito dai militari e quando è stato raggiunto, ha avuto un malore ed è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti. L’uomo, italiano è stato denunciato per inosservanza dei provvedimenti.

Tra gli episodi riscontrati durante i controlli, i carabinieri del Comando Provinciale di Bologna segnalano: una comitiva di minorenni che si era allontanata da una comunità per fare una 'scampagnata fuori porta'; un’impiegata che ha violato la quarantena fiduciaria; un operaio che è uscito dal comune di residenza per andare a sporgere una querela non urgente in una Stazione dei Carabinieri di Bologna; un gruppetto di amici, poco più che maggiorenni, che erano andati a giocare a calcetto al parco. Nello stesso parco, i carabinieri hanno denunciato anche un pensionato che stava assistendo alla partita di calcetto, seduto sulle sponde di un fiume, in compagnia della sua canna da pesca;

Un cittadino poi è stato denunciato per non aver rispettato la distanza di sicurezza mentre si trovava all’interno di una stazione dei Carabinieri: ha ignorato diversi avvisi da parte dei militari che lo invitavano a rispettare la normativa in vigore. Infine, denuncia anche per tre pensionati che giocavano a briscola in una strada di Bologna.

Tentata frode: Nas sequestrano 80 kg di alimenti

I Carabinieri del NAS di Bologna hanno sequestrato un’ottantina di kg tra carne, pesce e formaggio perché avariati e con scadenze alterati. È successo nel Bolognese e i due rappresentanti legali del locale sono stati denunciati per tentata frode nell’esercizio del commercio per aver messo in vendita prodotti alimentari di varia tipologia, con etichetta con informazioni alterate (data di scadenza) non rispondenti alla reale natura dell’alimento e per aver conservato alimenti invasi da muffe.