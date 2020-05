Distanze anti-covid, controlli nelle piazze: decine di multe

Ammontano ad alcune decine le sanzioni per la violazione delle distanze anti-covid comminate dai carabinieri di Bologna, nella giornata di ieri. In tutto, fa sapere il comando provinciale dell'Arma, sono stati controllati circa 800 persone e 200 esercizi commerciali. Particolare attenzione è stata rivolta alle piazze dell'Unità e VIII agosto.

Proprio durante uno di questi controlli in quest'ultima è stato identificato un 33enne, risultato poi gravato da un mandato di carcerazione. L’uomo, condannato per reati contro il patrimonio (furto aggravato e rapina) e gravato da precedenti di polizia, è stato tradotto in carcere per espiare una pena residua di oltre tre anni.