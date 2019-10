Montagnola, continuano controlli di carabinieri e polizia

Ancora controlli delle forze dell'ordine in zona Montagnola. Ieri decine di persone sono state identificate e controllate da carabinieri e polizia. La polizia ha ritrovato in via Maroncelli 40 grammi di marijuana, sequestrati a carico di ignoti. Altri 30 grammi di marijuana fiutati dall'unità cinofila all’interno della Montagnola.

Mentre i militari dell'arma, sempre in via Maroncelli, hanno denunciato un gambiano di 27 anni che si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza ai militari durante le attività d'identificazione.