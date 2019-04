Argelato, controlli ai mezzi pesanti: multe per 'sovraccarico'

Controlli a raffica ad Argelato, dove sotto la lente d'ingrandimento della polizia locale sono finiti numerosi furgoni. Nel parcheggio della stazione ferroviaria di Funo, gli agenti hanno posizionato delle pese mobili : "Abbiamo controllato una tipologia di mezzi che solitamente sfugge ai controlli - spiega a Bologna Today il comandante della Polizia Locale Unione Reno Galliera, Massimiliano Galloni - L'attenzione spesso si concentra sulle auto o camion di grosse dimensioni, non sui furgoni che per il codice della strada non devono superare le 3,5 tonnellate. Per questo abbiamo fatto un servizio mirato, e per 10 autocarri controllati, sono state accertate 33 sanzioni".

Nel mirino sono finiti i veicoli utilizzati prevalentemente per le consegne, alcuni sanzionati anche per significativi 'sovraccarichi'. Nel dettaglio un autocarro carico di sigarette sforava il peso consentito di oltre una tonnellata, mentre uno che trasportava cancelleria superava il limite di ben due tonnellate.