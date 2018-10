Controlli dei Nas a negozi e ristoranti, sequestrate tonnellate di cibo scaduto

Sei tonnellate di cibo scaduto e 60mila euro di multe. E' il bilancio dei controlli del Nas - Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri, condotti questa estate in provincia di Bologna e indirizzati verso ristoranti, pizzerie, bar, esercizi di ristorazione etnica, gelaterie, stabilimenti balneari, camping, villaggi turistici e campeggi.

Sono state ispezionate 138 attività, 35 delle quali sono risultate non in regola. Sono stati denunciati, all’autorità giudiziaria, cinque operatori per detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di 31 operatori per un importo di oltre 60mila euro e sottoposte a sequestro oltre 6 tonnellate di alimenti scaduti di validità e privi delle informazioni relative alla tracciabilità. Sospese tre attività di ristorazione etnica a seguito di riscontrate carenze igienico–sanitarie; sospesa l’attività di un supermercato per assenza dei requisiti igienico-sanitari.