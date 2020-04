Coronavirus, il bilancio dei controlli di Pasqua: oltre 300 multe, chiusura per 4 attività

Sono state 336 le persone sanzionate nel weekend di Pasqua e a Pasquetta dalle forze dell'ordine nella provincia di Bologna, per l'osservanza ai provvedimenti anticoronavirus. Nel complesso i controlli da parte delle forze dell'ordine alle persone fisiche sono stati 4645. In un caso si è proceduto anche alla denuncia per falsa attestazione, mentre in altri quindici casi si è proceduto con denunce per altri fatti costituenti reato.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, sono stati controllati in 1020. Due i titolari sanzionati, mentre in altri quattro casi si è proceduto con un provvedimento di chiusura provvisoria dell'attività, in base all'art.4 c.2 e 4 del Dl 19/20.

