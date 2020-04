Controlli per Pasqua nella Bassa, scattano 27 multe

569 persone controllate e 27 sanzioni. E' il bilancio di due giorni di controlli della polizia locale Reno-Galliera sul blocco agli spostamenti lungo le strade dei comuni della Bassa, da Castel Maggiore a Galliera. Nei posti di controllo sono state disposte anche tre pattuglie contemporaneamente, riuscendo così a controllare tutti i veicoli in transito.

Gran parte per la mancanza di motivazioni che legittimassero lo spostamento. Diverse anche le sanzioni al codice della strada, tra cui tre per circolazione senza assicurazione.

"La nostra attività di controllo - commenta il Comandante Massimiliano Galloni - era stata preceduta da un'intensa campagna di informazione verso i cittadini, attraverso la nostra pagina Facebook e anche con messaggi via telefono e con megafono in strada. Ogni giorno del resto siamo sul terrritorio e facciamo controlli anti COVID-19, parliamo di oltre 3.000 controlli dall'inizio dell'emergenza, ma in questo weekend volevamo dare un segnale forte, anche di attenzione e giustizia nei confronti di tutti i cittadini, e sono la maggioranza, che rispettano con grande sacrificio le regole. Durante i controlli non sono emerse particolari criticità, anche se in tre casi abbiamo dovuto inseguire automobilisti che non volevano farsi controllare, che comunque sono stati fermati e sanzionati".

