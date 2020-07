Controlli polizia straordinari in Bolognina

Controlli straordinari della polizia in zona Navile. Nell'ultima settimana, dal 4 luglio a venerdì, sono state identificate più di 100 persone; inoltre sono stati eseguiti un arresto (un 30enne di Roma trovato con 20 grammi di marijuana in via Corticella) e fatte una decina di denunce per diversi reati come immigrazione clandestina e minacce.

Controlli anche nei pressi di alcuni bar in bolognina che hanno portato al ritrovamento nei pressi dei locali di 15 gr di marijuana e 5 di hashish, sequestrati a carico ignoti. Inoltre 4 nordafricani sono stati allontanati da un edificio in disuso via Corticella 112.

I controlli, disposti dalla questura dopo le segnalazioni dei cittadini, continueranno anche nei prossimi giorni.