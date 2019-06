Assicurazione auto e revisione scaduta, un migliaio le infrazioni a Bologna

730 sanzioni per revisione scaduta e 260 per l'assicurazione non in regola. Sono i dati parziali dei primi mesi di attività del sistema di verifica remota delle targhe auto, in dotazione alla Polizia Stradale di Bologna.

Da pochi mesi infatti anche la Polizia Stradale sotto le Due Torri è dotata di due apparecchi “Street Control” che, una volta montate sui veicoli di servizio, quelli che svolgono il normale pattugliamento stradale e autostradale, consentono di leggere tutte le targhe che ricadono sotto il vigile occhio elettronico di una telecamera. Questa è collegata ad un piccolo computer, anche esso montato sul veicolo, che, letta la targa, la sottopone immediatamente ad un velocissimo controllo collegandosi alle banche dati di Ania e della Motorizzazione civile.

Qualora da tale controllo incrociato la targa dovesse risultare non in regola con l’assicurazione o la revisione, il responso è istantaneo e consente agli agenti di intervenire immediatamente per fermare il veicolo, verificare la documentazione e contestare l’infrazione sul posto. Questo strumento, che la tecnologia ha messo a disposizione delle forze dell’ordine, risulta utilissimo in quanto consente di effettuare controlli mirati ai veicoli che non sono in regola e sono quindi pericolosi alla circolazione stradale.

In sostanza, non si avranno più, come in passato, solo pochi controlli a campione dei mezzi circolanti. Diverse centinaia saranno, infatti, le targhe controllate nel corso di un unico servizio, ma ad essere fermate e verificate a colpo sicuro saranno solo quelle per le quali scatterà l’allarme, con risparmio notevole di tempo per la pattuglia che continuerà a svolgere controlli anche in movimento lungo le strade o, semplicemente, restando ferma in punti strategici e lasciando quindi alla telecamera il compito di effettuare un copioso e quanto mai efficace screening.

I due street control in uso alla polizia stradale di Bologna sono impiegati quotidianamente sia sulle strade statali e provinciali percorse dalle pattuglie, sia sulla rete autostradale di competenza.