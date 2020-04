VIDEO| Coronavirus, il Questore: "Nel fine settimana controlli anche su strade in uscita da Bologna"

Negli ultimi 12 mesi "si conferma la progressiva flessione del numero dei reati complessivamente registrati nella provincia di Bologna, che hanno segnato un -14%", e nell'ultimo trimestre, segnato dall'emergenza coronavirus, si assistito a "un crollo verticale dei reati, pari a oltre il 65%".

I dati dell'area bolognese della Polizia di Stato che oggi festeggia un "simbolico" 168° anniversario della fondazione, sono confermati anche in un video-messaggio del Questore Gianfranco Bernabei che però avvisa: "Con il fine settimana di Pasqua, saranno intensificati i controlli sulle strade in uscita da Bologna per evitare "un esodo verso le località turistiche".

Continua l'impegno degli agenti nel "contrasto e contenimento rispetto alle norme anti-covid in maniera particolarmente rigorosa in questo fine settimana pasquale - continua Bernabei - ci saranno molti controlli sulle strade in uscita dalla città e con l'appoggio anche dell'elicottero che ci segnalerà eventuali assembramenti". Con un po' di "pazienza e sacrificio per non vanificare il lavoro gà' fatto", conclude il Questore - "dobbiamo riuscire a superare questi ponti che si affacciano all'orizzonte 25 aprile e 1 maggio e poi mi auguro che si possa lentamente tornare verso la normalità".