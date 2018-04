Cani antidroga e controlli nelle scuole, rinvenuti droga e un tirapugni

Ci sono un frammento di hashish da 24 grammi e alcuni oggetti atti ad offendere -un tirapugni e un coltellino- nel bilancio dei controlli che i Carabinieri di Bologna hanno effettuato in alcuni istituti scolastici bolognsei.

Le scuole interessate sono state il professionale Aldrovandi-Rubbiani, il tecnico Belluzzi, l'artistico Arcangeli. In ausilio anche con le unità cinofile della Polizia Municipale i militari dell'Arma, d'intesa con i dirigenti scolastici degli istituti, hanno provveduto a passare al setaccio le pertinenze delle scuole. Alla fine, è toccato a una studentessa 16enne dell'artistico essere denunciata per possesso della sostanza. Analoga sorte anche per i due studenti in possesso degli oggetti dal potenziale offensivo.