Super-controlli lungo i binari, operazione "Alto impatto": droga, denunce e check bagagli

Oltre 1.148 persone identificate, 430 bagagli controllati, due persone denunciate in stato di libertà, una per furto aggravato e ricettazione e l’altra per minaccia a pubblico ufficiale, due soggetti segnalati all’Autorità Amministrativa per violazioni connesse alla normativa sugli stupefacenti ed il sequestro di 15 grammi di sostanza stupefacente. Questi i numeri dell'operazione straordinaria “Alto Impatto”.

L’operazione di controllo a viaggiatori e bagagli, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero dell’Interno e conclusasi nella serata di ieri 2 luglio ha visto impegnati sull’intero territorio regionale, oltre 145 operatori della Specialità Polizia Ferroviaria unitamente ad unità cinofile della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Il servizio è il frutto di un ennesimo impegno della Polizia Ferroviaria nella pianificazione di controlli straordinari all’interno delle stazioni, finalizzati a garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza del trasporto ferroviario, nonché ad incrementare il livello di sicurezza generale con azioni di contrasto delle attività illecite e la prevenzione di possibili azioni eversive.

Le attività, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone di ultima generazione in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici .

Il dispositivo adottato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione di Bologna Centrale, con il contributo di personale di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato e Guardie Particolari Giurate, è stato attuato con l’impiego di transenne e nastri tendiflex, al fine di agevolare le attività di osservazione e di intervento attraverso la canalizzazione dei flussi di viaggiatori su un numero limitato di varchi di accesso alla stazione presenziati dagli operatori.