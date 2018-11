Alto Reno Terme: trasportavano legna, a bordo anche il kit per lo scasso

La paletta dei Carabinieri li ha invitati ad accostare per un controllo che ha fatto emergere dei precedenti: è dunque scattata una perquisizione del mezzo, che conteneva oltre al legname oggetto della consegna anche degli oggetti che si usano per lo scasso e per i quali i due uomini pugliesi (di 47 e di 48 anni) non hanno saputo giustificare il possesso.

Non solo: il carico, che secondo la consegna da fare doveva pesare 10 quintali, ne pesava solo poco più di sette. Ecco perchè oltre alla denuncia per il possesso di chiavi e grimaldelli i due dovranno rispondere anche all'accusa per tentata truffa.